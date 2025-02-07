Вибухи в Дніпрі увечері 7 лютого - що відомо

Вибух в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У Дніпрі увечері в п'ятницю, 7 лютого, чутно звуки вибухів. У місті оголошено повітряну тривогу через загрозу російських ударів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Дніпро 7 лютого

Повітряні сили попереджали про рух безпілотників з півдня у напрямку Дніпра.

Скриншот допису Повітряних сил

Моніторинговий Telegram-канал Дніпро Alerts о 22:10 повідомляв, що з напрямку аеропорту заходять ворожі дрони.

Скриншот допису

Зазначимо, що станом на 22:20 повітряну тривогу оголошено у більшості областей України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни вдарили по Сумській області керованими авіаційними бомбами та мінометами.

Внаслідок атаки по житловому будинку загинули троє людей, їхні тіла дістали з-під завалів.