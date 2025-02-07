Взрывы в Днепре вечером 7 февраля - что известно

В Днепре раздаются взрывы, — СМИ
В Днепре вечером в пятницу, 7 февраля, слышны звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Днепр 7 февраля
Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников с юга в направлении Днепра.
Мониторинговый Telegram-канал Дніпро Alerts в 22:10 сообщал, что с направления аэропорта заходят вражеские дроны.
Отметим, что по состоянию на 22:20 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Напомним, россияне ударили по Сумской области управляемыми авиационными бомбами и минометами.
В результате атаки по жилому дому погибли три человека, их тела достали из-под завалов.
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