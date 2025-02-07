Взрывы в Днепре вечером 7 февраля - что известно

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Днепре вечером в пятницу, 7 февраля, слышны звуки взрывов. В городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Атака на Днепр 7 февраля

Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников с юга в направлении Днепра.

Скриншот поста Воздушных сил

Мониторинговый Telegram-канал Дніпро Alerts в 22:10 сообщал, что с направления аэропорта заходят вражеские дроны.

Скриншот поста

Отметим, что по состоянию на 22:20 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, россияне ударили по Сумской области управляемыми авиационными бомбами и минометами.

В результате атаки по жилому дому погибли три человека, их тела достали из-под завалов.