Вибухи в Херсоні 7 лютого — повітряну тривогу не оголошували

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Вибухи у Херсоні пролунали зранку 7 лютого. В регіоні не оголошували повітряну тривогу, тому деталі наразі невідомі.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.

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Вибухи у Херсоні 7 лютого

О 09:34 моніторингові канали повідомили, що у Херсоні було чутно вибухи.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряну тривогу в регіоні не оголошували, але очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін раніше повідомляв, що у Дніпровському районі міста фіксували ворожі fpv-дрони.

Скриншот дописів Олександра Прокудіна

Нагадаємо, вночі 7 лютого вибухи лунали у Києві. Як відомо, в столиці працювала ППО по ворожих цілях.

Також ми писали, що 5 лютого армія РФ атакувала Харків дронами і зруйнувала найбільший ринок міста у Київському районі. Підприємці розповіли, що з'явиться на місці пошкодженого ринку.