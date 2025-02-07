Вибухи в Херсоні 7 лютого — повітряну тривогу не оголошували

У Херсоні пролунали вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зранку 7 лютого. В регіоні не оголошували повітряну тривогу, тому деталі наразі невідомі.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки.
Вибухи у Херсоні 7 лютого
О 09:34 моніторингові канали повідомили, що у Херсоні було чутно вибухи.
Наразі повітряну тривогу в регіоні не оголошували, але очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін раніше повідомляв, що у Дніпровському районі міста фіксували ворожі fpv-дрони.
Нагадаємо, вночі 7 лютого вибухи лунали у Києві. Як відомо, в столиці працювала ППО по ворожих цілях.
Також ми писали, що 5 лютого армія РФ атакувала Харків дронами і зруйнувала найбільший ринок міста у Київському районі. Підприємці розповіли, що з'явиться на місці пошкодженого ринку.
Читайте Новини.LIVE!