Взрывы в Херсоне 7 февраля — воздушную тревогу не объявляли

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Взрывы в Херсоне прогремели утром 7 февраля. В регионе не объявляли воздушную тревогу, поэтому детали пока неизвестны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные паблики.

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Взрывы в Херсоне 7 февраля

В 09:34 мониторинговые каналы сообщили, что в Херсоне были слышны взрывы.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Сейчас воздушную тревогу в регионе не объявляли, но глава Херсонской ОВА Александр Прокудин ранее сообщал, что в Днепровском районе города фиксировали вражеские fpv-дроны.

Скриншот сообщений Александра Прокудина

Напомним, ночью 7 февраля взрывы раздавались в Киеве. Как известно, в столице работала ПВО по вражеским целям.

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