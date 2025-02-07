Удар по Сумщині 6 лютого — у прокуратурі показали наслідки

Авіаудар по будинку на Сумщині — у прокуратурі показали наслідки
Внаслідок російського авіаудару по житловому будинку у Сумській області 6 лютого загинуло троє людей. Правоохоронці розпочали розслідування.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у п'ятницю, 7 лютого.
Авіаудар по Сумщині 6 лютого
Правоохоронці розповіли, пізно ввечері 6 лютого російські війська скинули три керовані авіабомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у селі Миропілля Сумського району. Внаслідок удару загинуло три людини — їхні тіла дістали з-під завалів.
Таким чином Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей.
Нагадаємо, російські війська 5 лютого атакували Харків дронами і зруйнували найбільший ринок міста у Київському районі.
Того ж дня окупанти вдарили по місту Південному Одеській області. Через обстріл загинув 39-річний чоловік і зазнав поранень 19-річний хлопець.
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