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Авіаудар по будинку на Сумщині — у прокуратурі показали наслідки

7 лютого 2025 12:09
Карина Приходько - Редактор
Удар по Сумщині 6 лютого — у прокуратурі показали наслідки
Наслідки удару по будинку в Сумській області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Карина Приходько - Редактор

Внаслідок російського авіаудару по житловому будинку у Сумській області 6 лютого загинуло троє людей. Правоохоронці розпочали розслідування. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у п'ятницю, 7 лютого. 

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Авіаудар по Сумщині 6 лютого

Правоохоронці розповіли, пізно ввечері 6 лютого російські війська скинули три керовані авіабомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у селі Миропілля Сумського району. Внаслідок удару загинуло три людини — їхні тіла дістали з-під завалів. 

удар по будинку в Сумській області 6 лютого
Наслідки удару по будинку в Сумській області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
удар по будинку в Сумській області 6 лютого
Наслідки удару по будинку в Сумській області. Фото: t.me/pgo_gov_ua
обстріл будинку в Сумській області 6 лютого
Наслідки удару по будинку в Сумській області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Таким чином Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, російські війська 5 лютого атакували Харків дронами і зруйнували найбільший ринок міста у Київському районі. 

Того ж дня окупанти вдарили по місту Південному Одеській області. Через обстріл загинув 39-річний чоловік і зазнав поранень 19-річний хлопець.

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