Удар по Сумщине 6 февраля — в прокуратуре показали последствия

Авиаудар по дому на Сумщине — в прокуратуре показали последствия
В результате российского авиаудара по жилому дому в Сумской области 6 февраля погибли три человека. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в пятницу, 7 февраля.
Авиаудар по Сумской области 6 февраля
Правоохранители рассказали, поздно вечером 6 февраля российские войска сбросили три управляемые авиабомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом в селе Мирополье Сумского района. В результате удара погибли три человека — их тела достали из-под завалов.
Таким образом Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей.
Напомним, российские войска 5 февраля атаковали Харьков дронами и разрушили крупнейший рынок города в Киевском районе.
В тот же день оккупанты ударили по городу Южному Одесской области. Из-за обстрела погиб 39-летний мужчина и получил ранения 19-летний парень.
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