Удар по Сумщине 6 февраля — в прокуратуре показали последствия

Последствия удара по дому в Сумской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В результате российского авиаудара по жилому дому в Сумской области 6 февраля погибли три человека. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в пятницу, 7 февраля.

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Авиаудар по Сумской области 6 февраля

Правоохранители рассказали, поздно вечером 6 февраля российские войска сбросили три управляемые авиабомбы на двухэтажный многоквартирный жилой дом в селе Мирополье Сумского района. В результате удара погибли три человека — их тела достали из-под завалов.

Последствия удара по дому в Сумской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия удара по дому в Сумской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Последствия удара по дому в Сумской области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Таким образом Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей.

Напомним, российские войска 5 февраля атаковали Харьков дронами и разрушили крупнейший рынок города в Киевском районе.

В тот же день оккупанты ударили по городу Южному Одесской области. Из-за обстрела погиб 39-летний мужчина и получил ранения 19-летний парень.