Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow РФ разрушила УАБами дом в Гуляйполе — пострадала семья arrow

РФ разрушила УАБами дом в Гуляйполе — пострадала семья

8 февраля 2025 14:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Гуляйполя 8 февраля — среди пострадавших дети, есть разрушения
Ликвидация последствий обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В субботу, 8 февраля, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Гуляйполю Запорожской области. В результате обстрела пострадала семья.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела

По словам Федорова, в результате вражеского авиаудара по Гуляйполю пострадали двое детей и их родители.

"Российские УАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети — контузии", — говорится в сообщении.

Глава ОГА подчеркнул, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

"Семье предложено выехать в Запорожье, где для них уже готово место временного проживания", — подытожил Федоров.

Обстріл Гуляйполя
Разрушенный обстрелом дом. Фото: Запорожская ОВА

Ранее россияне нанесли авиаудар по жилому дому в Сумской области, погибли три человека.

Также мы писали, что в ночь на 8 февраля в Днепре раздавались взрывы.

Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине Авиаудар
Реклама
Реклама
Реклама