Обстрел Гуляйполя 8 февраля — среди пострадавших дети, есть разрушения

Ликвидация последствий обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В субботу, 8 февраля, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Гуляйполю Запорожской области. В результате обстрела пострадала семья.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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Последствия обстрела

По словам Федорова, в результате вражеского авиаудара по Гуляйполю пострадали двое детей и их родители.

"Российские УАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети — контузии", — говорится в сообщении.

Глава ОГА подчеркнул, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

"Семье предложено выехать в Запорожье, где для них уже готово место временного проживания", — подытожил Федоров.

Разрушенный обстрелом дом. Фото: Запорожская ОВА

Ранее россияне нанесли авиаудар по жилому дому в Сумской области, погибли три человека.

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