Обстрел Гуляйполя 8 февраля — среди пострадавших дети, есть разрушения

РФ разрушила УАБами дом в Гуляйполе — пострадала семья
В субботу, 8 февраля, россияне ударили управляемыми авиабомбами по Гуляйполю Запорожской области. В результате обстрела пострадала семья.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Последствия обстрела
По словам Федорова, в результате вражеского авиаудара по Гуляйполю пострадали двое детей и их родители.
"Российские УАБы разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили осколочные ранения и травмы головы, дети — контузии", — говорится в сообщении.
Глава ОГА подчеркнул, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.
"Семье предложено выехать в Запорожье, где для них уже готово место временного проживания", — подытожил Федоров.
Ранее россияне нанесли авиаудар по жилому дому в Сумской области, погибли три человека.
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