Обстрелы Украины в феврале — Зеленский назвал количество авиабомб и дронов, которые РФ запустила за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российская военная промышленность продолжает работать благодаря обходу санкций. Ситуацию могло бы изменить большее количество украинских дальнобойных ракет и дронов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 9 февраля.

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Российский террор держится на трех вещах

По словам Зеленского, на этой неделе россияне выпустили по Украине более 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет различных типов.

"Российское военное производство, которое обеспечивает такой террор, держится на трех вещах — это схемы обхода санкций, без которых у России не было бы критически важных компонентов, высокие цены на нефть, которые было бы правильно снизить, и недостаточное количество наших дальнобойных ракет и дронов", — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что нужно больше усилий для ограничения возможностей российской нефтяной индустрии.

"Мы благодарны всем партнерам, которые усиливают санкции. Должно быть больше глобальной работы, чтобы снизить возможности российской нефтяной отрасли. И мы и в дальнейшем будем увеличивать производство наших ракет и дронов и призываем всех партнеров инвестировать в украинский ОПК, потому что это инвестиции в защиту жизни", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, 8 февраля россияне ударили управляемыми авиабомбами (КАБ) по Гуляйполю Запорожской области.

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