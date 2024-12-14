Зеленський пояснив чому не вдається збивати всі повітряні цілі в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили протиповітряної оборони не можуть повністю захистити всі об'єкти від російських повітряних атак. Він заявив, що Україна потребує більшої допомоги та підтримки від партнерів.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну ударними дронами, запустивши понад 130 одиниць. Усі вони не досягли своїх цілей, більша половина з яких були збиті з курсу засобами РЕБ.

"Близько 60 вдалося знищити, понад 70 локаційно втрачені", — сказав Зеленський.

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Президент України подякував захисникам українського неба і звернувся до партнерів із закликом посилити підтримку країні.

"Важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз. Але, на жаль, не від усіх. Україна потребує підтримки. Більше "петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, ракет до них, посилення санкцій проти Росії — усе це дасть змогу захистити більше наших людей. І світ має ресурси, щоб допомогти нам у цьому", — стверджує Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 14 грудня, Росія вкотре застосувала ударні дрони проти України — під атаками опинилися 11 областей.

Вчора, 13 грудня, Росія завдала найпотужнішої за останній час масованої ракетної атаки по всій Україні.

Володимир Зеленський після російського масованого ракетного удару по Україні терміново зателефонував президенту Фінляндії щодо посилення допомоги у наданні ППО, а пізніше провів перше засідання Технологічної Ставки.