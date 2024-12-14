Дронова така на Україну 14 грудня — які результати роботи сил ППО

Робота мобільної вогневої групи ППО. Фото: Reuters

У ніч на 14 грудня 2024 року російські війська здійснили масштабну атаку на Україну із застосуванням 132 ударних безпілотників типу "Shahed" та інших типів. Силам оборони України частину з них вдалося збити та навіть збити з курсу та повернути назад в Росію.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Росія запускала безпілотники з таких районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ і Міллєрово.

Повітряні сили України та Сили оборони активно відбивали напад, використовуючи зенітні ракетні війська, авіацію, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 ранку підтверджено, що українські захисники збили 58 ворожих ударних дронів. Безпілотники були знищені в різних регіонах країни: Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Крім того, через ефективну протидію Сил оборони 72 безпілотники не змогли досягти своїх цілей і були втрачені локаційно. Ще два дрони повернулися на територію Росії.

Нагадаємо, в КМДА повідомили, що жертв та руйнувань внаслідок дронової атаки на столицю немає, проте у Дарницькому районі впали уламки "Шахеда".

Зазначимо, що вчора, 13 грудня, вранці Росія завдала одного з найпотужніших масованих ракетних ударів по Україні.