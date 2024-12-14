Дронова такова на Украине 14 декабря — каковы результаты работы сил ПВО

Работа мобильной огневой группы ПВО. Фото: Reuters

В ночь на 14 декабря 2024 года российские войска совершили масштабную атаку на Украину с применением 132 ударных беспилотников типа Shahed и других типов. Силам обороны Украины часть из них удалось сбить и даже сбить с курса и вернуть обратно в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Россия запускала беспилотники из следующих районов: Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск и Миллерово.

Воздушные силы Украины и Силы обороны активно отражали нападение, используя зенитные ракетные войска, авиацию, радиоэлектронную борьбу (РЕБ) и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 утра подтверждено, что украинские защитники сбили 58 вражеских ударных дронов. Беспилотники были уничтожены в разных регионах страны: Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Кроме того, из-за эффективного противодействия Сил обороны 72 беспилотника не смогли достичь своих целей и были потеряны локационно. Еще два дрона вернулись на территорию России.

Напомним, в КГГА сообщили, что жертв и разрушений в результате дроновой атаки на столицу нет, однако в Дарницком районе упали обломки "Шахеда".

Отметим, что вчера, 13 декабря, утром Россия нанесла один из мощнейших массированных ракетных ударов по Украине.