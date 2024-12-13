Обстріл України 13 грудня — скільки ракет та безпілотників вдалося збити

Робота ППО. Фото: УНІАН

Російські окупанти у п'ятницю, 13 грудня, знову атакували Україну. Ворог запускав ударні безпілотники та ракети різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що з 14:00 12 грудня по 10:00 13 грудня окупанти здійснили комбінований повітряний напад по Україні.

Радіотехнічні війська виявили 287 цілей — 94 ракети та 193 безпілотники. Загарбники запускали:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К;

дві балістичні ракети "Іскандер-М";

одна балістична ракета KN-23;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

24 крилатих ракет "Калібр";

сім крилатих ракет "Іскандер-К";

одна керована авіаційна ракета Х-59/Х-69;

193 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Ворожий напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи, а також F-16.

Кількість збитих ворожих цілей 13 грудня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Наразі відомо збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

однієї балістичної ракети "Іскандер-М";

80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

"Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять — повернулись в Росію, ще один – в Білорусь", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що напад Росії в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 грудня окупанти атакували Одеську область, внаслідок чого є руйнування та пошкодження майна.

Також ворог обстріляв Харківську область. Відомо про поранених у селищі Мирне Берестинського.