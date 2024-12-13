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Более 280 целей — чем Россия атаковала Украину сегодня

13 декабря 2024 12:21
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Украины 13 декабря — сколько ракет и беспилотников удалось сбить
Работа ПВО. Фото: УНИАН
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в пятницу, 13 декабря, снова атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и ракеты разных типов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В Воздушных силах ВСУ рассказали, что с 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря оккупанты совершили комбинированное воздушное нападение по Украине.

Радиотехнические войска обнаружили 287 целей — 94 ракеты и 193 беспилотника. Захватчики запускали:

  • четыре аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К;
  • две баллистические ракеты "Искандер-М";
  • одна баллистическая ракета KN-23;
  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
  • 24 крылатых ракет "Калибр";
  • семь крылатых ракет "Искандер-К";
  • одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69;
  • 193 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

Вражеское нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы, а также F-16.

Работа ПВО Украины 13 декабря
Количество сбитых вражеских целей 13 декабря. Фото: Воздушные силы ВСУ

На данный момент известно сбитие: 

  • 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";
  • одной баллистической ракеты "Искандер-М";
  • 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

"Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять — вернулись в Россию, еще один — в Беларусь", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что нападение России в основном было направлено по объектам энергетики Украины.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 13 декабря оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего есть разрушение и повреждение имущества.

Также враг обстрелял Харьковскую область. Известно о раненых в поселке Мирное Берестинского.

война беспилотники Украина обстрелы оккупанты ракеты

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