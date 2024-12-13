Обстрел Украины 13 декабря — сколько ракет и беспилотников удалось сбить

Более 280 целей — чем Россия атаковала Украину сегодня
Российские оккупанты в пятницу, 13 декабря, снова атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и ракеты разных типов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Массированный обстрел Украины
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что с 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря оккупанты совершили комбинированное воздушное нападение по Украине.
Радиотехнические войска обнаружили 287 целей — 94 ракеты и 193 беспилотника. Захватчики запускали:
- четыре аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К;
- две баллистические ракеты "Искандер-М";
- одна баллистическая ракета KN-23;
- 55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
- 24 крылатых ракет "Калибр";
- семь крылатых ракет "Искандер-К";
- одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69;
- 193 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.
Вражеское нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы, а также F-16.
На данный момент известно сбитие:
- 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";
- одной баллистической ракеты "Искандер-М";
- 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
"Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять — вернулись в Россию, еще один — в Беларусь", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что нападение России в основном было направлено по объектам энергетики Украины.
Напомним, 13 декабря оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего есть разрушение и повреждение имущества.
Также враг обстрелял Харьковскую область. Известно о раненых в поселке Мирное Берестинского.
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