Обстрел Украины 13 декабря — сколько ракет и беспилотников удалось сбить

Работа ПВО. Фото: УНИАН

Российские оккупанты в пятницу, 13 декабря, снова атаковали Украину. Враг запускал ударные беспилотники и ракеты разных типов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В Воздушных силах ВСУ рассказали, что с 14:00 12 декабря по 10:00 13 декабря оккупанты совершили комбинированное воздушное нападение по Украине.

Радиотехнические войска обнаружили 287 целей — 94 ракеты и 193 беспилотника. Захватчики запускали:

четыре аэробалистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К;

две баллистические ракеты "Искандер-М";

одна баллистическая ракета KN-23;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

24 крылатых ракет "Калибр";

семь крылатых ракет "Искандер-К";

одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69;

193 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

Вражеское нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы, а также F-16.

Количество сбитых вражеских целей 13 декабря. Фото: Воздушные силы ВСУ

На данный момент известно сбитие:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

одной баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

"Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять — вернулись в Россию, еще один — в Беларусь", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что нападение России в основном было направлено по объектам энергетики Украины.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 13 декабря оккупанты атаковали Одесскую область, в результате чего есть разрушение и повреждение имущества.

Также враг обстрелял Харьковскую область. Известно о раненых в поселке Мирное Берестинского.