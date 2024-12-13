Обстріл Чернігівщини — на одній з ферм загинуло 11 корів, є руйнування будинків

Пожежа у будинку після російського обстрілу. Фото: Нацполіція

У ніч проти п'ятниці, 13 грудня, російська армія безпілотникам атакувала Чернігівську область. Під ударом, зокрема, опинилася ферма.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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Наслідки російської атаки

Правоохоронці зазначають, що у Ніжинському районі внаслідок атаки пошкоджено приміщення ферми.

"Загинуло 11 корів", — йдеться у повідомленні.

Частина російського безпілотника на фермі. Фото: Нацполіція

У поліції додали, що у Чернігівському районі було зруйновано два приватних будинки, на Прилуччині пошкоджено будівлю гімназії, житлові будинки та господарські приміщення.

"Інформація про постраждалих людей не надходила", — підсумували правоохоронці.

Вирва від снаряду. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 13 грудня російська армія завдала удару по Харківській області. У селищі Мирне Берестинського району є поранені — це працівники цивільного підприємства.

Також ми писали, що в Україні 13 грудня змінять графіки відключень світла. Їх стане значно більше через масовану ракетну атаку з боку Росії.