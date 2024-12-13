Обстріл Чернігівщини — на одній з ферм загинуло 11 корів, є руйнування будинків

Загинули тварини через удар РФ по фермі на Чернігівщині — фото
У ніч проти п'ятниці, 13 грудня, російська армія безпілотникам атакувала Чернігівську область. Під ударом, зокрема, опинилася ферма.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Наслідки російської атаки
Правоохоронці зазначають, що у Ніжинському районі внаслідок атаки пошкоджено приміщення ферми.
"Загинуло 11 корів", — йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що у Чернігівському районі було зруйновано два приватних будинки, на Прилуччині пошкоджено будівлю гімназії, житлові будинки та господарські приміщення.
"Інформація про постраждалих людей не надходила", — підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, 13 грудня російська армія завдала удару по Харківській області. У селищі Мирне Берестинського району є поранені — це працівники цивільного підприємства.
Також ми писали, що в Україні 13 грудня змінять графіки відключень світла. Їх стане значно більше через масовану ракетну атаку з боку Росії.
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