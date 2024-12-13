Обстрел Черниговской области — на одной из ферм погибли 11 коров, есть разрушения домов

Погибли животные из-за удара РФ по ферме на Черниговщине — фото
В ночь на пятницу, 13 декабря, российская армия беспилотникам атаковала Черниговскую область. Под ударом, в частности, оказалась ферма.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Последствия российской атаки
Правоохранители отмечают, что в Нежинском районе в результате атаки повреждено помещение фермы.
"Погибли 11 коров", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что в Черниговском районе были разрушены два частных дома, а в Прилуцком районе повреждено здание гимназии, жилые дома и хозяйственные помещения.
"Информация о пострадавших людях не поступала", — подытожили правоохранители.
Напомним, 13 декабря российская армия нанесла удар по Харьковской области. В поселке Мирное Берестинского района есть раненые — это работники предприятия.
Также мы писали, что в Украине 13 декабря изменят графики отключения света. Их станет значительно больше из-за массированной ракетной атаки со стороны России.
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