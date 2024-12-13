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Погибли животные из-за удара РФ по ферме на Черниговщине — фото

13 декабря 2024 10:30
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Черниговской области — на одной из ферм погибли 11 коров, есть разрушения домов
Пожар в доме после российских обстрелов. Фото: Нацполиция
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ночь на пятницу, 13 декабря, российская армия беспилотникам атаковала Черниговскую область. Под ударом, в частности, оказалась ферма.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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Последствия российской атаки

Правоохранители отмечают, что в Нежинском районе в результате атаки повреждено помещение фермы.

"Погибли 11 коров", — говорится в сообщении.

Атака на Черниговскую область
Часть российского беспилотника на ферме. Фото: Нацполиция

В полиции добавили, что в Черниговском районе были разрушены два частных дома, а в Прилуцком районе повреждено здание гимназии, жилые дома и хозяйственные помещения.

"Информация о пострадавших людях не поступала", — подытожили правоохранители.

Удар по Черниговской области
Воронка от снаряда. Фото: Нацполиция

Напомним, 13 декабря российская армия нанесла удар по Харьковской области. В поселке Мирное Берестинского района есть раненые — это работники предприятия.

Также мы писали, что в Украине 13 декабря изменят графики отключения света. Их станет значительно больше из-за массированной ракетной атаки со стороны России.

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