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Зеленский объяснил, почему силы ПВО не могут сбить все цели

14 декабря 2024 13:02
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский объяснил почему не удается сбивать все воздушные цели в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы противовоздушной обороны не могут полностью оградить все объекты от российских воздушных атак. Он заявил, что Украина нуждается в большей помощи и поддержке от партнеров.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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Владимир Зеленский заявил, что этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами, запустив более 130 единиц. Все они не достигли своих целей, более половины из которых были сбиты с курса средствами РЭБ.

"Около 60 удалось уничтожить, более 70 локационно потеряно", — сказал Зеленский.

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Президент Украины поблагодарил защитников украинского неба и обратился к партнерам с призывом усилить поддержку страны.

"Важно, что нам удается защитить наших людей, нашу инфраструктуру от большинства угроз. Но, к сожалению, не от всех. Украина нуждается в поддержке. Больше "петриотов" и других систем противовоздушной обороны, ракет к ним, усиление санкций против России все это позволит защитить больше наших людей. И у мира есть ресурсы, чтобы помочь нам в этом", — утверждает Зеленский.

Напомним, сегодня ночью, 14 декабря, Россия в очередной раз применила ударные дроны против Украины — под атаками оказались 11 областей.

Вчера, 13 декабря, Россия нанесла мощнейшую за последнее время массированную ракетную атаку по всей Украине.

Владимир Зеленский после российского массированного ракетного удара по Украине срочно позвонил по телефону президенту Финляндии об усилении помощи в предоставлении ПВО, а позже провел первое заседание Технологической Ставки.

Владимир Зеленский ППО дроны война в Украине Шахед

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