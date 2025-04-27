Ситуація на фронті — Сирський доповів Зеленському про запеклі бої

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Тривають запеклі бої на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Російські війська здійснили майже 70 штурмів лише за першу половину доби 27 квітня.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Що відбувається на фронті

Зеленський підкреслив, що військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей. Український лідер також наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, оскільки Москва ігнорує пропозицію про припинення вогню.

"Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня. Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії", — йдеться у повідомленні.

Президент подякував українським військовим за стійкість і мужність, особливо відзначивши окремі бригади й полки, що ефективно обороняють позиції.

"За результатами бойових дій на особливу вдячність заслуговують: 3-тя бригада оперативного призначення Національної гвардії України, яка максимально якісно виконує бойові завдання на Покровському напрямку, та 59-та окрема штурмова бригада Сил безпілотних систем", — зазначив Зеленський.

Глава держави також окремо відзначив дії 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 47-ї окремої механізованої бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Повідомлення Зеленського у Фейсбук

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку 2025 року втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб.

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