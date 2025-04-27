Ситуация на фронте — Сырский доложил Зеленскому об ожесточенных боях

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Продолжаются ожесточенные бои на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Российские войска совершили почти 70 штурмов только за первую половину суток 27 апреля.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Что происходит на фронте

Зеленский подчеркнул, что военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей. Украинский лидер также отметил необходимость усиления международного давления на Россию, поскольку Москва игнорирует предложение о прекращении огня.

"Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что имеющегося давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов относительно полного и безусловного прекращения огня. Украина приняла это предложение еще 11 марта. Нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии", — говорится в сообщении.

Президент поблагодарил украинских военных за стойкость и мужество, особо отметив отдельные бригады и полки, эффективно обороняющие позиции.

"По результатам боевых действий особой благодарности заслуживают: 3-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины, которая максимально качественно выполняет боевые задачи на Покровском направлении, и 59-я отдельная штурмовая бригада Сил беспилотных систем", — отметил Зеленский.

Глава государства также отдельно отметил действия 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 47-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Сообщение Зеленского в Фейсбук

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек.

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