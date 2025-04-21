Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Сирський заявив про спроби росіян захопити прикордоння Сумщини arrow

Сирський заявив про спроби росіян захопити прикордоння Сумщини

21 квітня 2025 17:03
Анастасія Писаненко - редактор
Сирський заявив про спроби росіян захопити прикордоння Сумщини
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського
Анастасія Писаненко - редактор

На Сумщині не вщухають запеклі бої поблизу державного кордону та на території Російської Федерації. Окупанти намагаються вибити ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумської області.

Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Сирський заявив про спроби росіян захопити прикордоння Сумщини - фото 1
Пост Сирського. Фото: скриншот

РФ намагається захопити прикордоння Сумщини

За його словами, ворог намагається витіснити ЗСУ з території Курщини та встановити контроль над прикордонними районами Сумщини. Водночас Сили оборони знову успішно зірвали наступ противника на цьому напрямку.

"Свою роботу я спланував саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання", — розповів Сирський.

Також він додав, що в ході роботи він зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.

Також головком ЗСУ обговорив з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.

"Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника", — підсумував він.

Нагадаємо, що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що росіяни не відмовилися від планів щодо наступу у Сумській області.

А командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі повідомив, що наразі одна з найнапруженіших ситуацій спостерігається на Сумському напрямку, бо Росія активізувала бойові дії.

ЗСУ Сумська область війна в Україні Олександр Сирський Курська область
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама