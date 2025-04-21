Сирський заявив про спроби росіян захопити прикордоння Сумщини

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського

На Сумщині не вщухають запеклі бої поблизу державного кордону та на території Російської Федерації. Окупанти намагаються вибити ЗСУ з території Курщини та захопити прикордонні території Сумської області.

Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

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За його словами, ворог намагається витіснити ЗСУ з території Курщини та встановити контроль над прикордонними районами Сумщини. Водночас Сили оборони знову успішно зірвали наступ противника на цьому напрямку.

"Свою роботу я спланував саме на цьому напрямку, з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити проблемні питання", — розповів Сирський.

Також він додав, що в ході роботи він зустрівся та заслухав командирів, основних посадових осіб штабів бригад, начальників родів військ, на місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій та поповнення запасів МТЗ і боєприпасів.

Також головком ЗСУ обговорив з командирами перспективи розвитку та подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах всіх типів.

"Тільки випередження противника у застосуванні високотехнологічних видів зброї, нарощуванні кількості та якості роботизованих платформ і дистанційно керованих модулів, впровадження штучного інтелекту в озброєння дасть нам змогу ефективно знищувати сили чисельно переважаючого противника", — підсумував він.

Нагадаємо, що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що росіяни не відмовилися від планів щодо наступу у Сумській області.

А командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі повідомив, що наразі одна з найнапруженіших ситуацій спостерігається на Сумському напрямку, бо Росія активізувала бойові дії.