Сырский заявил о попытках россиян захватить приграничье Сумщины

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского

На Сумщине не утихают ожесточенные бои вблизи государственной границы и на территории Российской Федерации. Оккупанты пытаются выбить ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в Telegram.

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РФ пытается захватить приграничные территории Сумской области

По его словам, враг пытается вытеснить ВСУ с территории Курщины и установить контроль над приграничными районами Сумщины. В то же время Силы обороны снова успешно сорвали наступление противника на этом направлении.

"Свою работу я спланировал именно на этом направлении, с целью детально разобраться с состоянием дел в бригадах, которые там ведут оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы", — рассказал Сырский.

Также он добавил, что в ходе работы он встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТО и боеприпасов.

Также главком ВСУ обсудил с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей наших войск, внедрение современных технологий и увеличение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.

"Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивании количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение даст нам возможность эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника", — подытожил он.

Напомним, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что россияне не отказались от планов по наступлению в Сумской области.

А командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили сообщил, что сейчас одна из самых напряженных ситуаций наблюдается на Сумском направлении, потому что Россия активизировала боевые действия.