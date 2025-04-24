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Сирський назвав втрати РФ від початку року — відео

24 квітня 2025 20:36
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів — скільки людей втратила РФ з початку року
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

Українські військові щоденно знищує окупантів на усіх ділянках фронту. Так, з початку 2025 року втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram 24 квітня. 

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"За кожен злочин — буде відплата. Щодня українська армія доводить це, знищуючи окупантів по всій лінії фронту", — наголосив Сирський.

Він зазначив, що лише з початку року, завдяки професійній роботі всіх складових Сил оборони, втрати ворога в живій силі сягнули майже 155 тисяч осіб (154 530). 

Головнокомандувач подякував усім захисникам та захисницям за стійкість та віру в перемогу України. 

Нагадаємо, 23 квітня Сили оборони уразили завод дронів у Росії, який знаходиться за понад 1000 кілометрів від державного кордону України.

Крім того, українські прикордонники знищили 10 окупантів під Вовчанськом. У ДПСУ показали відповідне відео. 

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