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Сырский назвал потери РФ с начала года — видео

24 апреля 2025 20:36
Карина Приходько - Редактор
Потери оккупантов — сколько людей потеряла РФ с начала года
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Карина Приходько - Редактор

Украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов на всех участках фронта. Так, с начала 2025 года потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram 24 апреля.

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"За каждое преступление — будет возмездие. Ежедневно украинская армия доказывает это, уничтожая оккупантов по всей линии фронта", — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек (154 530).

Главнокомандующий поблагодарил всех защитников и защитниц за стойкость и веру в победу Украины.

Напомним, 23 апреля Силы обороны поразили завод дронов в России, который находится более чем в 1000 километрах от государственной границы Украины.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском. В ГПСУ показали соответствующее видео.

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