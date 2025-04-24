Потери оккупантов — сколько людей потеряла РФ с начала года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Украинские военные ежедневно уничтожают оккупантов на всех участках фронта. Так, с начала 2025 года потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram 24 апреля.

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Потери оккупантов с начала 2025 года

"За каждое преступление — будет возмездие. Ежедневно украинская армия доказывает это, уничтожая оккупантов по всей линии фронта", — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек (154 530).

Главнокомандующий поблагодарил всех защитников и защитниц за стойкость и веру в победу Украины.

Напомним, 23 апреля Силы обороны поразили завод дронов в России, который находится более чем в 1000 километрах от государственной границы Украины.

Кроме того, украинские пограничники уничтожили 10 оккупантов под Волчанском. В ГПСУ показали соответствующее видео.