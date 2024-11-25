Ситуація на фронті 25 листопада — Зеленський поговорив з Сирським

Розмова Зеленського з Сирським. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, провів розмову з Головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським. Вони обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту.

Про це повідомив глава держави у своєму Telegram.

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Зеленський розповів, що він заслухав доповідь Сирського про ситуацію на усіх ключових напрямках фронту. За його словами, передусім увага була зосереджена на Донеччині. Зазначається, що зараз найважчий напрямок — Курахівській.

Крім того, глава держави наголосив, що є наявні загрози і на Запорізькому напрямку, однак Сили оборони контролюють ситуацію.

"Курська операція — наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Наше завдання — максимально знищити російський потенціал у прикордонні", — йдеться у повідомленні.

Президент також подякував усім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших українських завдань.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW заявили, що останнім часом загарбники просуваються в Донецькій області набагато швидше, ніж упродовж усього 2023 року.

Водночас полковник Владислав Волошин заявив, що Росія готується до проведення штурмових дій на кількох напрямках. Для цього окупанти готують спеціальні штурмові групи.