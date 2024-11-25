Війна в Україні — РФ прискорила наступ на Донеччині

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Нещодавні успіхи російських окупантів поблизу Вугледара та Великої Новосілки демонструють, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Останнім часом загарбники просуваються в Донецькій області набагато швидше, ніж упродовж усього 2023 року.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Просування окупантів на Донеччині

Посилаючись на слова українського військового оглядача Костянтина Машковця, аналітики розповіли, що російські війська захопили Катеринівку, Єлизаветівку, Іллінку та, ймовірно, Романівку (всі на північний схід від Вугледара вздовж траси С051104). Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, показують, що росіяни також просунулися до східної околиці Єлизаветівки.

Водночас інші геолокаційні кадри за 24 листопада показують на нещодавнє просування до центральної частини селища Трудівське на північ від Вугледара.

Також аналітики підтвердили просування в районі Великої Новосілки. Опубліковані знімки показують, що російські сили нещодавно просунулися на південь від Роздольного (на північний схід від Великої Новосілки) і до західної Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки).

Карта бойових дій. Фото: ISW

"Російські війська з 1 вересня 2024 року суттєво посилили темпи наступу на Покровському, Курахівському, Вугледарському та Великоновосілківському напрямках. Станом на сьогодні окупанти зайняли щонайменше 1 103 квадратних кілометрів. При тому, що за весь 2023 рік військові РФ здобули лише 387 км2 завдяки контрнаступу України", — йдеться у повідомленні.

Чому просування окупантів пришвидшилось

В ISW вважають, що таке просування російських військ на південному сході України з осені 2024 року є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць на позиціях ЗСУ.

За даними аналітиків, окупаційна армія здійснює поступове тактичне просування на південному сході України з осені 2024 року. Росіяни не змогли відновити оперативні маневри, які спостерігалися протягом перших місяців повномасштабного вторгнення.

Наголошується, що хоч тактичні наступи РФ відбуваються швидше, ніж на початку війни, все ж вони значно поступаються темпам просування РФ у березні 2022 року.

"Російським військам вдалося скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області, всупереч помилковій попередній оцінці ISW, що прогнозувала протилежне", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, нещодавно речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин заявив, що Росія готується до проведення штурмових дій на кількох напрямків. Для цього окупанти готують спеціальні штурмові групи.

Також ми писали, що загарбники продовжують наступати на Куп'янськ Харківської області. Наразі у населеному пункті досі залишаються 3800 цивільних.