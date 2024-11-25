Война в Украине — РФ ускорила наступление на Донбассе

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Недавние успехи российских оккупантов вблизи Угледара и Великой Новоселки демонстрируют, что война в Украине не зашла в тупик. В последнее время захватчики продвигаются в Донецкой области гораздо быстрее, чем в течение всего 2023 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Продвижение оккупантов в Донецкой области

Ссылаясь на слова украинского военного обозревателя Константина Машковца, аналитики рассказали, что российские войска захватили Екатериновку, Елизаветовку, Ильинку и, вероятно, Романовку (все северо-восточнее Угледара вдоль трассы С051104). Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 24 ноября, показывают, что россияне также продвинулись к восточной окраине Елизаветовки.

В то же время другие геолокационные кадры за 24 ноября показывают на недавнее продвижение в центральную часть поселка Трудовское к северу от Угледара.

Также аналитики подтвердили продвижение в районе Великой Новоселки. Опубликованные снимки показывают, что российские силы недавно продвинулись к югу от Раздольного (к северо-востоку от Великой Новоселки) и к западной Новодаровке (юго-западнее Великой Новоселки).

Карта боевых действий. Фото: ISW

"Российские войска с 1 сентября 2024 года существенно усилили темпы наступления на Покровском, Кураховском, Угледарском и Великоновоселковском направлениях. По состоянию на сегодня оккупанты заняли не менее 1 103 квадратных километров. При том, что за весь 2023 год военные РФ получили лишь 387 км2 благодаря контрнаступлению Украины", — говорится в сообщении.

Почему продвижение оккупантов ускорилось

В ISW считают, что продвижение российских войск на юго-востоке Украины с осени 2024 года является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест на позициях ВСУ.

По данным аналитиков, оккупационная армия совершает постепенное тактическое продвижение на юго-востоке Украины с осени 2024 года. Россияне не смогли восстановить оперативные маневры, которые наблюдались в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Отмечается, что хотя тактические наступления РФ происходят быстрее, чем в начале войны, они значительно уступают темпам продвижения РФ в марте 2022 года.

"Российским войскам удалось воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области, вопреки ошибочной предварительной оценке ISW, прогнозировавшей противоположное", — говорится в отчете.

Напомним, недавно спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин заявил, что Россия готовится к проведению штурмовых действий по нескольким направлениям. Для этого оккупанты готовят специальные штурмовые группы.

Также мы писали, что захватчики продолжают наступать на Купянск Харьковской области. Сейчас в населенном пункте остаются 3800 гражданских.