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Росіяни готуються до прориву на кількох напрямках, — Волошин

24 листопада 2024 19:51
Ольга Антоновська - редактор
У ЗСУ повідомили про можливий штурм РФ — на яких напрямках
Владислав Волошин. Фото: Facebook/Влад Волошин
Ольга Антоновська - редактор

Російська армія готується до проведення штурмових дій. Йдеться про кілька напрямків. Для цього росіяни готують спеціальні штурмові групи.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин в етері Апостроф TV у неділю, 24 листопада.

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За словами Волошина, наразі на Придніпровському напрямку росіяни активно проводять розвідку боєм, щоб виявити позиції Сил оборони України. Після цього вони можуть провести штурмові дії. За словами речника, така ж ситуація на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках.

"Незабаром є велика ймовірність, що там він (Ворог. — Ред.) почне штурмові дії, намагаючись вклинитися в нашу оборону", — зазначив Волошин.

Він додав, що інформацію про підготовку ворога до штурмових дій передала розвідка. За його словами, росіяни готують спеціальні групи піхоти для штурмів.

"На цих напрямках ворог перекидає боєкомплект, проводить повітряну розвідку, застосовуючи БпЛА, інженерну розвідку… Крім того, ворог активно на цих напрямках намагається уразити раніше вивідані (Позиції. — Ред.) і вивідує, де стоять наші вогневі засоби, намагається їх подавити й знищити для того, щоб було простіше їм вести штурмові дії", — зазначив речник Сил оборони Півдня.

За його словами, на Времівському зведеному напрямку росіяни застосовують броньовану техніку. Лише за день українські військові знищили там чотири ворожих танки й близько півтора десятка бойових броньованих машин.

"Ворог намагається прорватися до півдня Донецької області. Там, де стик Донецької й Дніпропетровської областей, де розташований один із найбільших в цьому районі населених пунктів — Велика Новосілка", — зазначив Волошин.

Нагадаємо, російська армія продовжує наступати на місто Куп'янськ Харківської області. Наразі у населеному пункті досі залишаються 3800 цивільних.

У Торецьку російські військові умисно відкрили вогонь по цивільних у квартирі. Внаслідок цього загинули двоє жінок, ще один чоловік отримав поранення.

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