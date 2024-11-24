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Россияне готовятся к прорыву на некоторых направлениях, — Волошин

24 ноября 2024 19:51
Ольга Антоновская - редактор
В ВСУ сообщили о возможном штурме РФ — на каких направлениях
Владислав Волошин. Фото: Facebook/Влад Волошин
Ольга Антоновская - редактор

Российская армия готовится к проведению штурмовых действий. Речь идет о нескольких направлениях. Для этого россияне готовят специальные штурмовые группы.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин в эфире Апостроф TV в воскресенье, 24 ноября.

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По словам Волошина, на Приднепровском направлении россияне активно проводят разведку боем, чтобы выявить позиции Сил обороны Украины. После этого они могут произвести штурмовые действия. По словам спикера, такая же ситуация на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

"Вскоре есть большая вероятность, что там он (Враг. — Ред.) начнет штурмовые действия, пытаясь вклиниться в нашу оборону", — отметил Волошин.

Он добавил, что информацию о подготовке врага к штурмовым действиям передала разведка. По его словам, россияне готовят специальные группы пехоты для штурмов.

"На этих направлениях враг перебрасывает боекомплект, проводит воздушную разведку, применяя БпЛА, инженерную разведку… Кроме того, враг активно в этих направлениях пытается поразить ранее выведанные (Позиции. — Ред.) и выведывает, где стоят наши огневые средства, пытается их подавить и уничтожить для того, чтобы было проще им вести штурмовые действия", — отметил Волошин.

По его словам, на Времевском сводном направлении россияне применяют бронированную технику. Только за день украинские военные уничтожили там четыре вражеских танка и около полутора десятков боевых бронированных машин.

"Враг пытается прорваться к югу Донецкой области. Там, где стык Донецкой и Днепропетровской областей, где расположен один из самых больших в этом районе населенных пунктов — Большая Новоселка", — отметил Волошин.

Напомним, российская армия продолжает наступать на город Купянск Харьковской области. В настоящее время в населенном пункте до сих пор остаются 3800 гражданских.

В Торецке русские военные намеренно открыли огонь по гражданским в квартире. В результате погибли две женщины, еще один мужчина получил ранения.

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