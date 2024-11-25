Ситуация на фронте 25 ноября — Зеленский поговорил с Сырским

Разговор Зеленского с Сырским. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел разговор с Главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским. Они обсудили ситуацию по ключевым направлениям фронта.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram.

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Зеленский рассказал, что он заслушал доклад Сырского о ситуации во всех ключевых направлениях фронта. По его словам, прежде всего внимание было сосредоточено на Донбассе. Отмечается, что сейчас самое тяжелое направление — Кураховское.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что есть угрозы и на Запорожском направлении, однако Силы обороны контролируют ситуацию.

"Курская операция — наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери. Наша задача — максимально уничтожить российский потенциал в приграничных районах", — говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил всех украинских солдат, сержантов и офицеров, которые обеспечивают выполнение наших украинских задач.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, недавно аналитики ISW заявили, что в последнее время захватчики продвигаются в Донецкой области гораздо быстрее, чем в течение всего 2023 года.

В то же время полковник Владислав Волошин заявил, что Россия готовится к проведению штурмовых действий по нескольким направлениям. Для этого оккупанты готовят специальные штурмовые группы.