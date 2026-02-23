Обстріли України — як Зеленський спілкується з Кривоножко під час атак

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський усю ніч спілкується з командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножко під час атак росіян. Все залежить від інтенсивності ворожих обстрілів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю АР.

Спілкування Зеленського і Кривоножко під час обстрілів

Зеленський розповів, що під час нічних атак Кривоножко усю ніч пише йому та вони підтримують зв'зок. Також можуть розмовляти, все залежить від інтенсивності ворожих обстрілів. Вони обговорюють роботу протиповітряної оборони та удари РФ.

"Гучно розмовляємо, тихо, по-різному. Ми розмовляємо вже такий довгий час. І це залежно від того, інтенсивні удари або не дуже. Якщо інтенсивні удари, по будь-якому регіону, ми спілкуємось. Тобто ніч з паузами для сну", — поділився глава держави.

Він також розповів, що прокидається близько 06:00-07:00, читає новини, після цього робить фізичні вправи. До війни також любив бігати на вулиці. Щодо харчування — стежить, щоб не набрати зайву вагу, поєднуючи фізичне навантаження і контроль емоцій, аби не заїдати стрес.

Останні обстріли України

Цієї ночі росіяни випустили на Україну 127 ударних дронів та балістичну ракету. Попри те, що сили ППО ліквідували більшість повітряних цілей, є влучання безпілотників на 11 локаціях.

Так, окупанти вдарили по Одеській області. Під ворожимв вогнем опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Наразі відомо про трьох загиблих та трьох постраждалих.

Крім того, армія РФ цієї ночі атакувала ще й Запорізьку область. Внаслідок обстрілу об'єкту промислової інфраструктури загинув 33-річний чоловік.