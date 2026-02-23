Видео
Главная Армия На связи всю ночь — Зеленский общается с командующим ВС во время атак

На связи всю ночь — Зеленский общается с командующим ВС во время атак

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 13:03
Зеленский общается с Кривоножко во время атак — что обсуждают
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Во время ночных атак россиян на Украину президент Владимир Зеленский постоянно общается с командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко. Они обсуждают работу противовоздушной обороны и удары врага. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в интервью АР.

Общение Зеленского и Кривоножко во время обстрелов

Зеленский рассказал, что во время ночных атак Кривоножко всю ночь пишет ему и они поддерживают связь. Также могут разговаривать, все зависит от интенсивности вражеских обстрелов. Они обсуждают работу противовоздушной обороны и удары РФ.

"Громко разговариваем, тихо, по-разному. Мы разговариваем уже такое долгое время. И это в зависимости от того, интенсивные удары или не очень. Если интенсивные удары, по любому региону, мы общаемся. То есть ночь с паузами для сна", — поделился глава государства.

Он также рассказал, что просыпается около 06:00-07:00, читает новости, после этого делает физические упражнения. До войны также любил бегать на улице. Относительно питания — следит, чтобы не набрать лишний вес, сочетая физическую нагрузку и контроль эмоций, чтобы не заедать стресс.

Последние обстрелы Украины

Этой ночью россияне выпустили на Украину 127 ударных дронов и баллистическую ракету. Несмотря на то, что силы ПВО ликвидировали большинство воздушных целей, есть попадания беспилотников на 11 локациях.

Так, оккупанты ударили по Одесской области. Под вражеским огнем оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. Известно о трех погибших и трех пострадавших.

Кроме того, армия РФ этой ночью атаковала еще и Запорожскую область. В результате обстрела объекта промышленной инфраструктуры погиб 33-летний мужчина.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине Воздушные Силы ВСУ Анатолий Кривоножко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
