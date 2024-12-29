Обстріли України — скільки ракет та дронів РФ випустила за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: PAP

Росіяни продовжують щодня атакувати різні міста України. Окупанти навіть у різдвяну ніч влаштували масований обстріл.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у неділю, 29 грудня.

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Як зазначив глава держави, протягом тижня росіяни випустили по Україні понад 370 ударних дронів. Крім того, окупанти атакували близько 280 керованими авіаційними бомбами та 80 ракетами різних типів.

"Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, через атаку на Харківську область загинув цивільний чоловік. Окупанти скинули боєприпас з безпілотника.

Ворог не припиняє обстрілювати Херсонську область. З артилерії росіяни вдарили по Білозерці — постраждали двоє дітей.