Обстріл Білозерки на Херсонщині — відомо про трьох поранених

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу Білозерки. Фото: ДСНС

Росіяни не перестають обстрілювати Херсонську область. Цього разу через атаку по Білозерці постраждали двоє дітей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram у суботу, 28 грудня.

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Як зазначив Прокудін, окупанти з артилерії вдарили по Білозерці. Наразі відомо про трьох постраждалих. Серед них — двоє дітей.

"16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою "швидкої" доправили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про обстріл Білозерки. Фото: скриншот

В лікарню госпіталізували також 21-річного хлопця з уламковим пораненням шиї. Наразі йому надають необхідну допомогу.

Зруйнований через атаку росіян будинок в Білозерці. Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни обстріляли низку районів Харківщини. Без опалення залишились близько 85 тисяч абонентів Харкова та 27 тисяч абонентів громад Харківського району.

Російські окупанти атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено частину покрівлі будинку та вибито вікна.