Обстрел Белозерки на Херсонщине — известно о трех раненых

Оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонщину — ранены двое детей
Россияне не перестают обстреливать Херсонскую область. На этот раз из-за атаки по Белозерке пострадали двое детей.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в субботу, 28 декабря.
Последствия обстрелов Херсонщины
Как отметил Прокудин, оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке. Сейчас известно о трех пострадавших. Среди них — двое детей.
"16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. У парня диагностировали и осколочное ранение лба. Их каретой "скорой" доставили в больницу", — говорится в сообщении.
В больницу госпитализировали также 21-летнего парня с осколочным ранением шеи. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.
Напомним, россияне обстреляли ряд районов Харьковщины. Без отопления остались около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов громад Харьковского района.
Российские оккупанты атаковали Николаев ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждена часть кровли дома и выбиты окна.
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