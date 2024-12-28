Обстрел Белозерки на Херсонщине — известно о трех раненых

Спасатели тушат пожар после обстрела Белозерки. Фото: ГСЧС

Россияне не перестают обстреливать Херсонскую область. На этот раз из-за атаки по Белозерке пострадали двое детей.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в субботу, 28 декабря.

Читайте также:

Последствия обстрелов Херсонщины

Как отметил Прокудин, оккупанты из артиллерии ударили по Белозерке. Сейчас известно о трех пострадавших. Среди них — двое детей.

"16-летний парень и 15-летняя девочка получили взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. У парня диагностировали и осколочное ранение лба. Их каретой "скорой" доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Сообщение об обстреле Белозерки. Фото: скриншот

В больницу госпитализировали также 21-летнего парня с осколочным ранением шеи. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Разрушенный из-за атаки россиян дом в Белозерке. Фото: ГСЧС

Напомним, россияне обстреляли ряд районов Харьковщины. Без отопления остались около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов громад Харьковского района.

Российские оккупанты атаковали Николаев ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждена часть кровли дома и выбиты окна.