Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Масований обстріл України — окупанти вбили енергетика ДТЕК arrow

Масований обстріл України — окупанти вбили енергетика ДТЕК

25 грудня 2024 14:02
Аркадій Пастула - Редактор
Окупанти вбили енергетика ДТЕК під час масованого обстрілу України 25 грудня
Енергетик ДТЕК Дмитро Петленко, якого вбили окупанти 25 грудня. Фото: t.me/dtek_ua
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти під час масованого обстрілу України у середу, 25 грудня, вбили енергетика ДТЕК. Йдеться про Дмитра Петленка.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Читайте також:

Вбивство енергетика ДТЕК

"Сьогодні російські окупанти вбили нашого колегу Дмитра Петленка, енергетика, що працював на одній з теплоелектростанцій", — йдеться у повідомленні.

Під час пошукових робіт його виявили під завалами без ознак життя.

У ДТЕК розповіли, що Дмитру Петленку був 51 рік. Чоловік присвятив професії понад 30 років. Відомо, що тривалий час він працював на Запорізькій ТЕС.

Після російської окупації Енергодару Дмитро працевлаштувався на іншу теплоелектростанцію компанії. Там він продовжував "битву за світло" останні півтора року. 

"Велика втрата для родини українських енергетиків.  Висловлюємо глибокі співчуття всім, хто знав та любив Дмитра. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо російським окупантам", — додали у ДТЕК.

null
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього запровадили обмеження споживання світла.

Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський масований обстріл України.

Україна обстріли окупанти ДТЕК ТЕС енергосистема

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:34 Поліція зможе затримувати порушників комендантської години

14:30 Індексація зарплат по-новому — що зміниться у 2025 році

14:29 Вперше у країні — одеські школярі отримали військове приладдя

14:29 Проживають у Британії — чому сини Садового переїхали за кордон

14:09 Підрозділ "Білий Янгол" показав, як евакуює людей зі Сумщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:05 Дрони СБУ знищили склад зі снарядами у Ростовській області

14:02 Два клуби з України хочуть підписати гравця з чемпіонату Англії

14:02 Масований обстріл України — окупанти вбили енергетика ДТЕК

13:57 Зачаїв злість — одесит жорстоко розправився з кривдником

13:55 У Харкові судитимуть фаната "руського миру" — чим він займався

14:34 Поліція зможе затримувати порушників комендантської години

14:30 Індексація зарплат по-новому — що зміниться у 2025 році

14:29 Вперше у країні — одеські школярі отримали військове приладдя

14:29 Проживають у Британії — чому сини Садового переїхали за кордон

14:09 Підрозділ "Білий Янгол" показав, як евакуює людей зі Сумщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:05 Дрони СБУ знищили склад зі снарядами у Ростовській області

14:02 Два клуби з України хочуть підписати гравця з чемпіонату Англії

14:02 Масований обстріл України — окупанти вбили енергетика ДТЕК

13:57 Зачаїв злість — одесит жорстоко розправився з кривдником

13:55 У Харкові судитимуть фаната "руського миру" — чим він займався

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні