Окупанти вбили енергетика ДТЕК під час масованого обстрілу України 25 грудня

Енергетик ДТЕК Дмитро Петленко, якого вбили окупанти 25 грудня. Фото: t.me/dtek_ua

Російські окупанти під час масованого обстрілу України у середу, 25 грудня, вбили енергетика ДТЕК. Йдеться про Дмитра Петленка.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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"Сьогодні російські окупанти вбили нашого колегу Дмитра Петленка, енергетика, що працював на одній з теплоелектростанцій", — йдеться у повідомленні.

Під час пошукових робіт його виявили під завалами без ознак життя.

У ДТЕК розповіли, що Дмитру Петленку був 51 рік. Чоловік присвятив професії понад 30 років. Відомо, що тривалий час він працював на Запорізькій ТЕС.

Після російської окупації Енергодару Дмитро працевлаштувався на іншу теплоелектростанцію компанії. Там він продовжував "битву за світло" останні півтора року.

"Велика втрата для родини українських енергетиків. Висловлюємо глибокі співчуття всім, хто знав та любив Дмитра. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо російським окупантам", — додали у ДТЕК.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 грудня окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього запровадили обмеження споживання світла.

Також міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував російський масований обстріл України.