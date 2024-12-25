Сибіга відреагував на масований обстріл України 25 грудня

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на російський масований обстріл України у середу, 25 грудня. Він наголосив, що це різдвяний терор.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

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"Черговий масований удар Росії по енергетичній системі України. Цей різдвяний терор — відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я", — зазначив Сибіга.

За його словами, одна ракета Росії пролетіла над повітряним простором Молдови та Румунії. Міністр наголосив, що РФ загрожує не лише Україні.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 25 грудня окупанти завдали щонайменше 12 ракетних ударів по промислових об'єктах та критичній інфраструктурі Харкова.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки ворожих цілей вдалося знищити під час масованої атаки.