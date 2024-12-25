Сибіга відреагував на масований обстріл України 25 грудня

Різдвяний терор — Сибіга відреагував на масований обстріл
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на російський масований обстріл України у середу, 25 грудня. Він наголосив, що це різдвяний терор.
Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.
Масований обстріл України 25 грудня
"Черговий масований удар Росії по енергетичній системі України. Цей різдвяний терор — відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне перемир'я", — зазначив Сибіга.
За його словами, одна ракета Росії пролетіла над повітряним простором Молдови та Румунії. Міністр наголосив, що РФ загрожує не лише Україні.
Нагадаємо, зранку 25 грудня окупанти завдали щонайменше 12 ракетних ударів по промислових об'єктах та критичній інфраструктурі Харкова.
Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки ворожих цілей вдалося знищити під час масованої атаки.
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