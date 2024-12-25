Росія вдарила по критичній інфраструктурі на Прикарпатті - деталі

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські війська вранці у середу, 25 грудня, завдали удару по Івано-Франківській області. Постраждала критична інфраструктура регіону.

Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.

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"Івано-Франківщина. Сьогодні вранці ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури регіону", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки на місці виникла пожежа, рятувальники оперативно ліквідували вогонь. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Загалом до ліквідації наслідків атаки залучали 114 рятувальників і 36 одиниць техніки.

Скриншот допису МВС

Нагадаємо, сьогодні цілями ворога знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки Укренерго запровадило обмеження споживання електроенергії.

Також внаслідок обстрілу енергооб'єктів на Дніпропетровщині загинула людина.