Росія вдарила по критичній інфраструктурі на Прикарпатті - деталі

Росія вдарила по Прикарпаттю — в ДСНС назвали наслідки
Російські війська вранці у середу, 25 грудня, завдали удару по Івано-Франківській області. Постраждала критична інфраструктура регіону.
Про це повідомила пресслужба МВС України у Telegram.
Атака на Івано-Франківщину
"Івано-Франківщина. Сьогодні вранці ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури регіону", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки на місці виникла пожежа, рятувальники оперативно ліквідували вогонь. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Загалом до ліквідації наслідків атаки залучали 114 рятувальників і 36 одиниць техніки.
Нагадаємо, сьогодні цілями ворога знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки Укренерго запровадило обмеження споживання електроенергії.
Також внаслідок обстрілу енергооб'єктів на Дніпропетровщині загинула людина.
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