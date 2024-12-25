Россия ударила по критической инфраструктуре на Прикарпатье - детали

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска утром в среду, 25 декабря, нанесли удар по Ивано-Франковской области. Пострадала критическая инфраструктура региона.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram.

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"Ивано-Франковская область. Сегодня утром враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры региона", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

В результате атаки на месте возник пожар, спасатели оперативно ликвидировали огонь. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

В целом к ликвидации последствий атаки привлекали 114 спасателей и 36 единиц техники.

Скриншот поста МВД

Напомним, сегодня целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. После атаки Укрэнерго ввело ограничения потребления электроэнергии.

Также в результате обстрела энергообъектов на Днепропетровщине погиб человек.