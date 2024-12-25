Вибухи в Херсоні 25 грудня — що відомо про атаку на місто

Дим від вибуху. Фото: Pixabay

Вдень 25 грудня в Херсоні пролунали потужні вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на місцеві пабліки.

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Вибухи в Херсоні 25 грудня

Гучно сьогодні знову було в Херсоні. Перед вибухами в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Через це була загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

На момент вибухів повітряну тривогу в регіоні не оголошували. Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни у середу, 25 грудня, атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Російські війська 25 грудня здійснили вже 13 атаку на енергосистему України. Пошкодження після обстрілу не критичні, в регіонах, де не було "прильотів", світло повернуть у найближчі години.