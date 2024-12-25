Взрывы в Херсоне 25 декабря — что известно об атаке на город

Дым от взрыва. Фото: Pixabay

Днем 25 декабря в Херсоне прогремели мощные взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на местные паблики.

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Взрывы в Херсоне 25 декабря

Громко сегодня снова было в Херсоне. Перед взрывами в воздушных силах ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении. Поэтому была угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Сообщения ПС ВСУ. Фото: скриншот

В момент взрывов воздушную тревогу в регионе не объявляли. Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, россияне в среду, 25 декабря, атаковали Днепропетровщину. В результате обстрела погиб человек.

Российские войска 25 декабря совершили уже 13-ю атаку на энергосистему Украины. Повреждения после обстрела не критичны, в регионах, где не было "прилетов", свет вернут в ближайшие часы.