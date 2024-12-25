Сибига отреагировал на массированный обстрел Украины 25 декабря

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на российский массированный обстрел Украины в среду, 25 декабря. Он подчеркнул, что это рождественский террор.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X.

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Массированный обстрел Украины 25 декабря

"Очередной массированный удар России по энергетической системе Украины. Этот рождественский террор — ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии", — отметил Сибига.

По его словам, одна ракета России пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии. Министр подчеркнул, что РФ угрожает не только Украине.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, утром 25 декабря оккупанты нанесли по меньшей мере 12 ракетных ударов по промышленным объектам и критической инфраструктуре Харькова.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько вражеских целей удалось уничтожить во время массированной атаки.