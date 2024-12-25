Масштабна атака РФ — Повітряні Сили прозвітували про кількість збитих

Бійці Повітряних сил шукають ворожі цілі в небі. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська завдали комбінований масштабний удар по Україні у ніч на 25 грудня. Цілями для атак були об'єкти паливно-енергетичного сектору. Окупанти використали різні типи ракет.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

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Російські окупанти атакували Україну 184 цілями. Серед них були:

2 балістичні ракети KN-23, запущені з Воронезької області;

10 зенітних ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області;

12 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря;

50 крилатих ракет Х-101/Х-55см, запущених стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс із Волгоградської області та Каспійського моря;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації;

106 ударних БпЛА "Shahed" та дронів-імітаторів, запущених із території Брянської, Орловської та Ростовської областей РФ.

Повітряні сили України залучали зенітні ракети, засоби радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи.

Станом на 12:00 25 грудня Повітряні Сили ЗСУ підтвердили збиття 113 повітряних цілей, задіяних у масованій атаці російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Серед знищених цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударні безпілотники "Shahed" та дрони-імітатори інших типів;

52 дрони противника не досягли цілей, втративши локацію.

Російські війська завдали ударів по об’єктах паливно-енергетичного сектору України в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Унаслідок обстрілів зафіксовано ураження.

Нагадаємо, Укренерго зробило заяву щодо стану енергосистеми після масованої атаки Росії 25 грудня. В Дніпрі внаслідок атаки загинула людина.

Російська ракета порушила повітряний простір Румунії. На російську масовану атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський.