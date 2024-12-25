Масштабна атака РФ — Повітряні Сили прозвітували про кількість збитих

Українська ППО відбила атаку РФ — скільки об'єктів було збито
Російські війська завдали комбінований масштабний удар по Україні у ніч на 25 грудня. Цілями для атак були об'єкти паливно-енергетичного сектору. Окупанти використали різні типи ракет.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
Чим та звідки атакувала Росія Україну 25 грудня
Російські окупанти атакували Україну 184 цілями. Серед них були:
- 2 балістичні ракети KN-23, запущені з Воронезької області;
- 10 зенітних ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області;
- 12 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря;
- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см, запущених стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс із Волгоградської області та Каспійського моря;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації;
- 106 ударних БпЛА "Shahed" та дронів-імітаторів, запущених із території Брянської, Орловської та Ростовської областей РФ.
Повітряні сили України залучали зенітні ракети, засоби радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи, а також мобільні вогневі групи.
Станом на 12:00 25 грудня Повітряні Сили ЗСУ підтвердили збиття 113 повітряних цілей, задіяних у масованій атаці російських військ на об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Серед знищених цілей:
- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 54 ударні безпілотники "Shahed" та дрони-імітатори інших типів;
- 52 дрони противника не досягли цілей, втративши локацію.
Російські війська завдали ударів по об’єктах паливно-енергетичного сектору України в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській та Запорізькій областях. Унаслідок обстрілів зафіксовано ураження.
Нагадаємо, Укренерго зробило заяву щодо стану енергосистеми після масованої атаки Росії 25 грудня. В Дніпрі внаслідок атаки загинула людина.
Російська ракета порушила повітряний простір Румунії. На російську масовану атаку відреагував Президент України Володимир Зеленський.
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