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Украинская ПВО отразила атаку РФ — сколько объектов было сбито

25 декабря 2024 13:08
Анастасия Постоенко - Редактор
Масштабная атака РФ — Воздушные Силы отчитались о количестве сбитых
Бойцы воздушных сил ищут враждебные цели в небе. Фото: Генштаб ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска нанесли комбинированный масштабный удар по Украине в ночь на 25 декабря. Целями для атак являлись объекты топливно-энергетического сектора. Оккупанты использовали различные типы ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Российские оккупанты атаковали Украину 184 целями. Среди них были:

  • 2 баллистические ракеты KN-23, запущенные из Воронежской области;
  • 10 зенитных ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
  • 12 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря;
  • 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см, запущенных стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из Волгоградской области и Каспийского моря;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации;
  • 106 ударных БПЛА "Shahed" и дронов-имитаторов, запущенных с территории Брянской, Орловской и Ростовской областей РФ.

Воздушные силы Украины привлекали зенитные ракеты, радиоэлектронные средства борьбы, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 12:00 25 декабря Воздушные Силы ВСУ подтвердили ущерб 113 воздушным целям, задействованным в массированной атаке российских войск на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Среди уничтоженных целей:

  • 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 54 ударных беспилотника "Shahed" и дроны-имитаторы других типов;
  • 52 дрона противника не достигли целей, потеряв локацию.

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетического сектора Украины в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. В результате обстрелов зафиксировано поражение.

Напомним, Укрэнерго сделало заявление о состоянии энергосистемы после массированной атаки России 25 декабря. В Днепре в результате атаки погиб человек.

Российская ракета нарушила воздушное пространство Румынии. На российскую массированную атаку отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

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