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Массированный обстрел Украины — оккупанты убили энергетика ДТЭК

25 декабря 2024 14:02
Аркадий Пастула - Редактор
Оккупанты убили энергетика ДТЭК во время массированного обстрела Украины 25 декабря
Энергетик ДТЭК Дмитрий Петленко, которого убили оккупанты 25 декабря. Фото: t.me/dtek_ua
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты во время массированного обстрела Украины в среду, 25 декабря, убили энергетика ДТЭК. Речь идет о Дмитрии Петленко.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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"Сегодня российские оккупанты убили нашего коллегу Дмитрия Петленко, энергетика, работавшего на одной из теплоэлектростанций", — говорится в сообщении.

В ходе поисковых работ его обнаружили под завалами без признаков жизни.

В ДТЭК рассказали, что Дмитрию Петленко был 51 год. Мужчина посвятил профессии более 30 лет. Известно, что длительное время он работал на Запорожской ТЭС.

После российской оккупации Энергодара Дмитрий трудоустроился на другую теплоэлектростанцию компании. Там он продолжал "битву за свет" последние полтора года.

"Большая потеря для семьи украинских энергетиков.  Выражаем глубокие соболезнования всем, кто знал и любил Дмитрия. Никогда не забудем. Никогда не простим российским оккупантам", — добавили в ДТЭК.

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Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, 25 декабря оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Вследствие этого ввели ограничения потребления света.

Также министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал российский массированный обстрел Украины.

Украина обстрелы оккупанты ДТЭК ТЭС энергосистема

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