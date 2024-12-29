Обстрелы Украины — сколько ракет и дронов РФ выпустила за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: PAP

Россияне продолжают ежедневно атаковать разные города Украины. Оккупанты даже в рождественскую ночь устроили массированный обстрел.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 29 декабря.

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Как отметил глава государства, в течение недели россияне выпустили по Украине более 370 ударных дронов. Кроме того, оккупанты атаковали около 280 управляемыми авиационными бомбами и 80 ракетами различных типов.

"Такой террор можно остановить только общей силой. Я благодарен защитникам и защитницам, которые спасают наших людей от ежедневных атак, и партнерам, которые понимают важность своевременного предоставления средств противовоздушной обороны для защиты жизней и приближения справедливого и честного мира", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, из-за атаки на Харьковскую область погиб гражданский мужчина. Оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника.

Ворог не прекращает обстреливать Херсонскую область. Из артиллерии россияне ударили по Белозерке — пострадали двое детей.