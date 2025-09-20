Відео
Україна
Зеленський назвав, скільки цілей запустила РФ та які наслідки

Зеленський назвав, скільки цілей запустила РФ та які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 09:23
Масований обстріл України 20 вересня — Зеленський відреагував та назвав кількість цілей
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський масований обстріл у ніч проти 20 вересня. Він назвав, скільки цілей запустили окупанти.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:

Масований обстріл України 20 вересня

Зеленський зауважив, що протягом усієї ночі Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Загалом окупанти застосували: 

  • 40 ракет — крилатих та балістичних;
  • близько 580 дронів різних типів.
Обстріл Київської області 20 вересня
Удар РФ по Київській області. Фото: ДСНС
Обстріл Миколаївської області 20 вересня
Наслідки атаки Росії на Миколаївську область. Фото: ДСНС

Глава держави подякував воїнам, які всю ніч захищали небо та пілотам F-16.

Під ударом загарбників були Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Окупанти били по інфраструктурі, житлових районах та цивільних підприємствах. 

Обстріл Одеської області 20 вересня
Наслідки обстрілу Одеської області. Фото: ДСНС

Зеленський зазначив, що у Дніпрі зафіксоване пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.

Обстріл Дніпра 20 вересня
Рятувальники у Дніпрі. Фото: ДСНС
Російський удар по Дніпрі 20 вересня
Допомога постраждалим у Дніпрі. Фото: ДСНС

Наразі відомо про десятки поранених та трьох загиблих внаслідок масованого обстрілу України.

Український лідер заявив, що кожен такий удар — це не військова необхідність, а свідома стратегія РФ залякувати цивільних та знищувати інфраструктуру України.

Атака Росії на Дніпро 20 вересня
Атака Росії на Дніпро 20 вересня. Фото: ДСНС

"Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії — це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня загарбники обстріляли Хмельницьку область, вбивши чоловіка.

А у Дніпрі різко зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Ліквідація наслідків масованої атаки окупантів продовжується.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
