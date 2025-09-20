Масований обстріл України 20 вересня — Зеленський відреагував та назвав кількість цілей

Зеленський назвав, скільки цілей запустила РФ та які наслідки
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський масований обстріл у ніч проти 20 вересня. Він назвав, скільки цілей запустили окупанти.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Масований обстріл України 20 вересня
Зеленський зауважив, що протягом усієї ночі Україна перебувала під масованим російським обстрілом. Загалом окупанти застосували:
- 40 ракет — крилатих та балістичних;
- близько 580 дронів різних типів.
Глава держави подякував воїнам, які всю ніч захищали небо та пілотам F-16.
Під ударом загарбників були Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Окупанти били по інфраструктурі, житлових районах та цивільних підприємствах.
Зеленський зазначив, що у Дніпрі зафіксоване пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.
Наразі відомо про десятки поранених та трьох загиблих внаслідок масованого обстрілу України.
Український лідер заявив, що кожен такий удар — це не військова необхідність, а свідома стратегія РФ залякувати цивільних та знищувати інфраструктуру України.
"Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії — це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас", — додав Зеленський.
Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня загарбники обстріляли Хмельницьку область, вбивши чоловіка.
А у Дніпрі різко зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Ліквідація наслідків масованої атаки окупантів продовжується.
