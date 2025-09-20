Массированный обстрел Украины 20 сентября — Зеленский отреагировал и назвал количество целей

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский массированный обстрел в ночь на 20 сентября. Он назвал, сколько целей запустили оккупанты.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что в течение всей ночи Украина находилась под массированным российским обстрелом. В общем оккупанты применили:

40 ракет — крылатых и баллистических;

около 580 дронов различных типов.

Удар РФ по Киевской области. Фото: ГСЧС

Последствия атаки России на Николаевскую область. Фото: ГСЧС

Глава государства поблагодарил воинов, которые всю ночь защищали небо и пилотов F-16.

Под ударом захватчиков были Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. Оккупанты били по инфраструктуре, жилым районам и гражданским предприятиям.

Последствия обстрела Одесской области. Фото: ГСЧС

Зеленский отметил, что в Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку.

Спасатели в Днепре. Фото: ГСЧС

Помощь пострадавшим в Днепре. Фото: ГСЧС

Известно о десятках раненых и трех погибших в результате массированного обстрела Украины.

Украинский лидер заявил, что каждый такой удар — это не военная необходимость, а сознательная стратегия РФ запугивать гражданских и уничтожать инфраструктуру Украины.

Атака России на Днепр 20 сентября. Фото: ГСЧС

"Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение России — это спасенные жизни. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает нас", — добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 20 сентября захватчики обстреляли Хмельницкую область, убив мужчину.

А в Днепре резко возросло количество раненых в результате российского обстрела. Ликвидация последствий массированной атаки оккупантов продолжается.