Главная Армия Зеленский назвал, сколько целей запустила РФ и какие последствия

Зеленский назвал, сколько целей запустила РФ и какие последствия

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 09:23
Массированный обстрел Украины 20 сентября — Зеленский отреагировал и назвал количество целей
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский массированный обстрел в ночь на 20 сентября. Он назвал, сколько целей запустили оккупанты.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Читайте также:

Массированный обстрел Украины 20 сентября

Зеленский отметил, что в течение всей ночи Украина находилась под массированным российским обстрелом. В общем оккупанты применили:

  • 40 ракет — крылатых и баллистических;
  • около 580 дронов различных типов.
Обстріл Київської області 20 вересня
Удар РФ по Киевской области. Фото: ГСЧС
Обстріл Миколаївської області 20 вересня
Последствия атаки России на Николаевскую область. Фото: ГСЧС

Глава государства поблагодарил воинов, которые всю ночь защищали небо и пилотов F-16.

Под ударом захватчиков были Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. Оккупанты били по инфраструктуре, жилым районам и гражданским предприятиям.

Обстріл Одеської області 20 вересня
Последствия обстрела Одесской области. Фото: ГСЧС

Зеленский отметил, что в Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку.

Обстріл Дніпра 20 вересня
Спасатели в Днепре. Фото: ГСЧС
Російський удар по Дніпрі 20 вересня
Помощь пострадавшим в Днепре. Фото: ГСЧС

Известно о десятках раненых и трех погибших в результате массированного обстрела Украины.

Украинский лидер заявил, что каждый такой удар — это не военная необходимость, а сознательная стратегия РФ запугивать гражданских и уничтожать инфраструктуру Украины.

Атака Росії на Дніпро 20 вересня
Атака России на Днепр 20 сентября. Фото: ГСЧС

"Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение России — это спасенные жизни. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает нас", — добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 20 сентября захватчики обстреляли Хмельницкую область, убив мужчину.

А в Днепре резко возросло количество раненых в результате российского обстрела. Ликвидация последствий массированной атаки оккупантов продолжается.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
