Обстрел Днепра 20 сентября — количество пострадавших выросло

Массированный обстрел Днепра — количество раненых резко возросло
В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в ночь на 20 сентября. Сейчас известно о 26 пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Обстрел Днепра 20 сентября
"Сейчас в Днепре 26 пострадавших. 14 находятся в больнице, остальные будут оправляться дома", — рассказал Лысак.
Сейчас в тяжелом состоянии находится 55-летний мужчина, у которого 70% тела — ожоги. За его жизнь борются медики.
В Днепре продолжается ликвидация последствий массированной атаки оккупантов.
Напомним, 20 сентября захватчики ударили по многоэтажке в Днепре. В результате атаки погиб один человек.
Кроме того, оккупанты наносили удары по Киевской области. Пострадали Бучанский, Бориспольский и Обуховский районы.
