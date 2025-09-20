Обстрел Днепра 20 сентября — количество пострадавших выросло

Поврежденная многоэтажка в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в ночь на 20 сентября. Сейчас известно о 26 пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Обстрел Днепра 20 сентября

"Сейчас в Днепре 26 пострадавших. 14 находятся в больнице, остальные будут оправляться дома", — рассказал Лысак.

Спасатель в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепра 20 сентября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сейчас в тяжелом состоянии находится 55-летний мужчина, у которого 70% тела — ожоги. За его жизнь борются медики.

Последствия атаки России на Днепр 20 сентября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Медики оказывают помощь людям в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре продолжается ликвидация последствий массированной атаки оккупантов.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 20 сентября захватчики ударили по многоэтажке в Днепре. В результате атаки погиб один человек.

Кроме того, оккупанты наносили удары по Киевской области. Пострадали Бучанский, Бориспольский и Обуховский районы.