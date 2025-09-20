Відео
Головна Армія Масований обстріл Дніпра — кількість поранених різко зросла

Масований обстріл Дніпра — кількість поранених різко зросла

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 08:55
Обстріл Дніпра 20 вересня — кількість постраждалих зросла
Пошкоджена багатоповерхівка в Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 20 вересня. Наразі відомо про 26 потерпілих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Дніпра 20 вересня

"Наразі у Дніпрі 26 потерпілих. 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома", — розповів Лисак.

Наслідки російського удару по Дніпру 20 вересня
Рятувальник у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпра 20 вересня
Наслідки обстрілу Дніпра 20 вересня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наразі у тяжкому стані перебуває 55-річний чоловік, в якого 70% тіла — опіки. За його життя борються медики.

Атака Росії на Дніпро 20 вересня
Наслідки атаки Росії на Дніпро 20 вересня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Удар Росії по Дніпру 20 вересня
Медики надають допомогу людям у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі продовжується ліквідація наслідків масованої атаки окупантів.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 вересня загарбники вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Крім того, окупанти завдавали ударів по Київській області. Постраждали Бучанський, Бориспільський та Обухівський райони.

війна Дніпро Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
