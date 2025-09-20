Видео
Україна
Главная Армия Россия ударила по Хмельницкой области — погиб мужчина

Россия ударила по Хмельницкой области — погиб мужчина

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 09:22
Обстрел Хмельницкой области 20 сентября — оккупанты убили мужчину
Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 20 сентября атаковали Хмельницкую область. В результате обстрела погиб мужчина 1979 года рождения.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Telegram.

Обстрел Хмельницкой области 20 сентября

В регионе работали силы противовоздушной обороны. Тюрин отметил, что детали будут позже.

"С глубокой скорбью сообщаю, что в результате вражеской атаки в Дунаевецкой громаде во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Мои искренние соболезнования родным и близким", — сообщил он.

Кроме того, еще два человека обратились за медицинской помощью, но без госпитализации.

По предварительным данным, оккупанты разрушили два дома и повредили около 20 жилых сооружений. Сейчас все экстренные службы работают на месте происшествия.

Пост Тюрина. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Днепре. Захватчики убили одного человека и ранили еще 26.

Кроме того, в ночь на 20 сентября армия России атаковала Одесскую область. В частности, пострадало складское помещение фермерского хозяйства.

война Украина обстрелы Хмельницкая область оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
