Обстрел Хмельницкой области 20 сентября — оккупанты убили мужчину

Россия ударила по Хмельницкой области — погиб мужчина
Российские оккупанты в ночь на 20 сентября атаковали Хмельницкую область. В результате обстрела погиб мужчина 1979 года рождения.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Telegram.
Обстрел Хмельницкой области 20 сентября
В регионе работали силы противовоздушной обороны. Тюрин отметил, что детали будут позже.
"С глубокой скорбью сообщаю, что в результате вражеской атаки в Дунаевецкой громаде во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Мои искренние соболезнования родным и близким", — сообщил он.
Кроме того, еще два человека обратились за медицинской помощью, но без госпитализации.
По предварительным данным, оккупанты разрушили два дома и повредили около 20 жилых сооружений. Сейчас все экстренные службы работают на месте происшествия.
Напомним, оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Днепре. Захватчики убили одного человека и ранили еще 26.
Кроме того, в ночь на 20 сентября армия России атаковала Одесскую область. В частности, пострадало складское помещение фермерского хозяйства.
