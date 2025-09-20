Обстріл Хмельницької області 20 вересня — окупанти вбили чоловіка

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 20 вересня атакували Хмельницьку область. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1979 року народження.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram.

Обстріл Хмельницької області 20 вересня

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Тюрін наголосив, що деталі будуть згодом.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким", — повідомив він.

Крім того, ще двоє людей звернулися за медичною допомогою, але без госпіталізації.

За попередніми даними, окупанти зруйнували два будинки та пошкодили близько 20 житлових споруд. Наразі усі екстрені служби працюють на місці події.

Допис Тюріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Загарбники вбили одну людину та поранили ще 26.

Крім того, у ніч проти 20 вересня армія Росії атакувала Одеську область. Зокрема, постраждало складське приміщення фермерського господарства.