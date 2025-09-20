Відео
Головна Армія Росія вдарила по Хмельницькій області — загинув чоловік

Росія вдарила по Хмельницькій області — загинув чоловік

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 09:22
Обстріл Хмельницької області 20 вересня — окупанти вбили чоловіка
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 20 вересня атакували Хмельницьку область. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1979 року народження.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Хмельницької області 20 вересня

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Тюрін наголосив, що деталі будуть згодом.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким", — повідомив він.

Крім того, ще двоє людей звернулися за медичною допомогою, але без госпіталізації. 

За попередніми даними, окупанти зруйнували два будинки та пошкодили близько 20 житлових споруд. Наразі усі екстрені служби працюють на місці події.

null
Допис Тюріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Загарбники вбили одну людину та поранили ще 26.

Крім того, у ніч проти 20 вересня армія Росії атакувала Одеську область. Зокрема, постраждало складське приміщення фермерського господарства.

війна Україна обстріли Хмельницька область окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
